Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Откуда цунами, что то произошло?В МЧС РФ предупре...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Ещё с 2014 года Киев активно зазывал на Украину авантюристов со всего мира. Воевать чужими руками было легко, да и во...СК задержал двух ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Под удар попали 10 тыс. поляков: Что стало с солдатами армии Польши, рассказал Артамонов - Страна и люди - Медиаплатф...СК задержал двух ...

"Мы же не в мечети! Я не против чужой веры, но можно хотя бы доехать до работы?" Водитель автобуса устроил намаз прямо посреди поездки

"Мы же не в мечети! Я не против чужой веры, но можно хотя бы доехать до работы?" Водитель автобуса устроил намаз прямо посреди поездки

Avia.pro - СМИ Готовьтесь, дорогие пассажиры общественного транспорта Владивостока: если вы думали, что ваши поездки на работу будут просто скучными и наполнены лишь борьбой за место у окна, то вы глубоко ошибались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх