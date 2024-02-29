Врач Гридина: быстрое похудение грозит потерей мышц и проблемами с ЖКТ

Диетолог Наталия Гридина предупредила о рисках быстрой потери веса на 15 килограммов в месяц. Она подчеркнула, что такие экстремальные методы похудения угрожают потерей мышечной массы и серьезными проблемами со здоровьем.
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