13.06.2022-день здоровья.

Слова о том, что надо беречь здоровье, стары, как мир. Никто не станет оспаривать, что факторы здорового образа жизни являются важными в сохранении здоровья, формировании здорового поколения детей, молодежи и всего населения.
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