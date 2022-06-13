Bobruin.by . Мой Бобруйск

18 подписчиков

13.06.2022-день здоровья.

13.06.2022-день здоровья.

Слова о том, что надо беречь здоровье, стары, как мир. Никто не станет оспаривать, что факторы здорового образа жизни являются важными в сохранении здоровья, формировании здорового поколения детей, молодежи и всего населения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх