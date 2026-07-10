Claude Code уязвимость: Китай обнаружил «бэкдор» в инструменте Anthropic

Промышленный регулятор Китая обнаружил риски безопасности в Claude Code – инструменте программирования на базе искусственного интеллекта, разработанном американским стартапом Anthropic, предупредив, что определенные версии могут раскрывать конфиденциальную информацию пользователей через несанкционированную передачу данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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