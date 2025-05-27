Климат — это то, чего вы ожидаете, а погода — то, что вы получаете. Представляем прогноз на 27 мая в Курске

Климат — это то, чего вы ожидаете, а погода — то, что вы получаете. Представляем прогноз на 27 мая в КурскеСегодня, 27 мая, воздух прогрелся до +25 градусов, словно заботливые руки солнца окутали нас тёплым одеялом.