Климат — это то, чего вы ожидаете, а погода — то, что вы получаете. Представляем прогноз на 27 мая в Курске

Климат — это то, чего вы ожидаете, а погода — то, что вы получаете. Представляем прогноз на 27 мая в КурскеСегодня, 27 мая, воздух прогрелся до +25 градусов, словно заботливые руки солнца окутали нас тёплым одеялом.
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