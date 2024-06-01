Нигерийская пресса: Российские военные специалисты в ЦАР задержали американского шпиона, передававшего боевикам сведения об армии этого государства

Африканская пресса пишет об усилении противодействия американской шпионской сети на континенте. Нигерийская "Дэйли Пост" сообщает о том, что давно ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты используют неправительственные организации для разрушения сектора безопасности африканских стран.