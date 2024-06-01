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Нигерийская пресса: Российские военные специалисты в ЦАР задержали американского шпиона, передававшего боевикам сведения об армии этого государства

Нигерийская пресса: Российские военные специалисты в ЦАР задержали американского шпиона, передававшего боевикам сведения об армии этого государства

Африканская пресса пишет об усилении противодействия американской шпионской сети на континенте. Нигерийская "Дэйли Пост" сообщает о том, что давно ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты используют неправительственные организации для разрушения сектора безопасности африканских стран.

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