Нигерийская пресса: Российские военные специалисты в ЦАР задержали американского шпиона, передававшего боевикам сведения об армии этого государства

Африканская пресса пишет об усилении противодействия американской шпионской сети на континенте. Нигерийская "Дэйли Пост" сообщает о том, что давно ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты используют неправительственные организации для разрушения сектора безопасности африканских стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)