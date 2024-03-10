Nature: митохондрии с дефектами могут вызывать аутоиммунные заболевания Ученые из института биологических исследований Солка обнаружили, что дефективные митохондрии, называемые клеточными энергостанциями, могут стать причиной запуска разрушительного воспаления в организме при аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка и ревматоидный артрит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии