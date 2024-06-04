Почему «Вагнер» не прижился в Сирии

Александр Доливо

Да, работу команды "Вагнер" в лице Пригожина мы ещё долго будем вспоминать с теплотой в душе, это я говорю как профессиональный военный времён СССР, а вот деятельность и её результаты двух последних министров обороны РФ вызывают только негатив и отвращение!!!