Деятельность ныне расформированной ЧВК «Вагнер» принято связывать главным образом с Африкой, хотя российские солдаты удачи отметились не только на Чёрном континенте.
Почему «Вагнер» не прижился в Сирии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Доливо
Да, работу команды "Вагнер" в лице Пригожина мы ещё долго будем вспоминать с теплотой в душе, это я говорю как профессиональный военный времён СССР, а вот деятельность и её результаты двух последних министров обороны РФ вызывают только негатив и отвращение!!!
Ответить
18 час.
zs
zhanna simonova
Это долг перед народом Рассии,вырастивших солдат.И не важно,наемники или действующая Армия.Они выполнили контракт.И долг свой они заберут,живые они или мертвые.
Ответить
6 час.
Юрий Кувалдин
После 1945г. ныне это настоящее боевое подразделение и честь и слава Евгению Викторовичу Пригожину за её создание и позор ненавистникам, обливающим его грязью!!!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии