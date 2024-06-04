Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему «Вагнер» не прижился в Сирии

Почему «Вагнер» не прижился в Сирии

Деятельность ныне расформированной ЧВК «Вагнер» принято связывать главным образом с Африкой, хотя российские солдаты удачи отметились не только на Чёрном континенте.

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Комментарии
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Александр Доливо
Да, работу команды &quot;Вагнер&quot; в лице Пригожина мы ещё долго будем вспоминать с теплотой в душе, это я говорю как профессиональный военный времён СССР, а вот деятельность и  её результаты двух последних министров обороны РФ вызывают только негатив и отвращение!!!
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18 час.
zs
zhanna simonova
Это долг перед народом Рассии,вырастивших солдат.И не важно,наемники или действующая Армия.Они выполнили контракт.И долг свой они заберут,живые они или мертвые.
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6 час.
Юрий Кувалдин
После 1945г. ныне это настоящее боевое подразделение и честь и слава Евгению Викторовичу Пригожину за её создание и позор ненавистникам, обливающим его грязью!!!
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4 час.

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