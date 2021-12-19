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Роскачество обнаружило в красной икре кишечную палочку и плесень

Роскачество обнаружило в красной икре кишечную палочку и плесень

Повторное веерное исследование Роскачеством икры лососевых показало, что в икре с большой вероятностью могут оказаться кишечная палочка и другие микробиологические загрязнения, а также запрещённые консерванты и не заявленные в маркировке компоненты.

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