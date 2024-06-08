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Красич: в РПЛ многое поменялось, поэтому в неё едет мало игроков из Европы

Красич: в РПЛ многое поменялось, поэтому в неё едет мало игроков из Европы

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в контексте рассуждений о выступлении красно-синих поделился мнением о том, почему футболисты из европейских чемпионатов не горят желанием перебираться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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