Красич: в РПЛ многое поменялось, поэтому в неё едет мало игроков из Европы

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в контексте рассуждений о выступлении красно-синих поделился мнением о том, почему футболисты из европейских чемпионатов не горят желанием перебираться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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