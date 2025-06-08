В Индии маоисты призвали ко всеобщей забастовке после убийства лидера

Центральный комитет Коммунистической партии Индии (маоистская) призвал провести в Индии всеобщую забастовку в связи с убийством генерального секретаря партии Намбаллы Кесавы Рао (он же Басаварадж), 31 мая сообщает портал Telangana Today.
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