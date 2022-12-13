Daily Storm

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Пушилин сообщил об освобождении более 50% территории ДНР от армии Украины

Пушилин сообщил об освобождении более 50% территории ДНР от армии Украины

Глава Донецкой народной республики заявил о продвижении российских войск на Угледарском, Марьинском и других направленияхГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что более половины территории ДНР освобождено от украинской армии.

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