Пушилин сообщил об освобождении более 50% территории ДНР от армии Украины

Глава Донецкой народной республики заявил о продвижении российских войск на Угледарском, Марьинском и других направленияхГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что более половины территории ДНР освобождено от украинской армии.
Глава Донецкой народной республики заявил о продвижении российских войск на Угледарском, Марьинском и других направленияхГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что более половины территории ДНР освобождено от украинской армии.
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