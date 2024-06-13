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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «Полная чепуха, что «Даллас» проигрывает из-за защиты Луки Дончича»

«Лука не слишком хороший защитник, хоть и старается. Но делать вид, что его защита является главной причиной счета 0-3 в финале, – это полная чепуха.

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