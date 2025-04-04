Хуситы заявили об ударе беспилотником по Тель-Авиву

Представители мятежного шиитского движения "Ансар-Алла" (хуситы), контролирующего часть территории Йемена, заявили, что нанесли удар беспилотником по "израильской военной цели" в районе Яффо, то есть Тель-Авива.
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