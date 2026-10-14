Двое судей Конституционного суда Армении — Эдгар Шатирян и Владимир Варданян — претендуют на пост председателя, освободившийся после завершения полномочий Армана Диланяна 12 октября 2026 года, однако избрать руководителя суду пока не удалось.
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