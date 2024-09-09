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"Посейдон" или "Лошарик"? Спутниковая разведка НАТО докладывает о подготовке АПЛ "Белгород" к испытанию нового аппарата

  Драгоценные западные "партнёры", несмотря на показные критику и скептицизм, наши передовые разработки в области вооружений без внимания не оставляют.

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Комментарии
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Астон Мартин
будет или не будет - вот в чем вопрос , или только пошумят ...🤔
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7 час.
LK
Lev Kirsanov
Давно перерезать кабеля и трубопровод ы
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5 час.
Владимир Елкин
Давно пора топить американские корабли, везущие оружие хохлофюреру!
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4 час.

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