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  • Воробей
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Госсекретаря США Блинкена назвали «военным преступником» из-за сектора Газа

Госсекретаря США Блинкена назвали «военным преступником» из-за сектора Газа

Пропалестинские активисты облили служебный автомобиль государственного секретаря США Энтони Блинкена красной красящей жидкостью.

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Комментарии
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l
leonid
Спроси у белгородцев как им под обстрелами приходится, так вот и Израилю также доставалось, пока он точку не поставил. Надеюсь и Россия вскоре поставит такую же точку. Хамасовцы такие  же подонки,  как  и укронацисты, ничем не отличаются. Один и тот же почерк.  Star, мало что ты знатный антисемит, так ты ещё идиот и дебил.
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15 час.
star
ах ты сиротка,опять и снова будешь петь про холокост?хватит .нещадные бомбардировки Газы показали ваше истинное лицо,все беды мира от вас,если где война -ищи еврея с его интересами.молкни,тварь
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4 час.
В
Воробей
Одна тут только имеет место разница: это сионисты пришельцы и оккупанты, а не палестинцы, как ни крути. И это сионисты держат палестинцев в концлагере за забором. Потому, сравнивать с нацистами нужно именно их. И вся сила сионистов и укронацистов только в поддержке их США. И длиться это может только до тех пор, пока эта поддержка продолжается. А, судя по тому, как печально дела со здоровьем  американского фантика обстоят - уже вот-вот всех налогов будет не хватать для выплаты всего лишь процентов по долговым обязательствам, эта поддержка не сможет вечно продолжаться. И тогда, вполне возможно, выяснится, что и сионисткая, и бандеровская идеи проявят свою фундаментальную  нежизнеспособность.
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3 час.

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