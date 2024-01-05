Госсекретаря США Блинкена назвали «военным преступником» из-за сектора Газа

Спроси у белгородцев как им под обстрелами приходится, так вот и Израилю также доставалось, пока он точку не поставил. Надеюсь и Россия вскоре поставит такую же точку. Хамасовцы такие же подонки, как и укронацисты, ничем не отличаются. Один и тот же почерк. Star, мало что ты знатный антисемит, так ты ещё идиот и дебил.

В

Воробей

Одна тут только имеет место разница: это сионисты пришельцы и оккупанты, а не палестинцы, как ни крути. И это сионисты держат палестинцев в концлагере за забором. Потому, сравнивать с нацистами нужно именно их. И вся сила сионистов и укронацистов только в поддержке их США. И длиться это может только до тех пор, пока эта поддержка продолжается. А, судя по тому, как печально дела со здоровьем американского фантика обстоят - уже вот-вот всех налогов будет не хватать для выплаты всего лишь процентов по долговым обязательствам, эта поддержка не сможет вечно продолжаться. И тогда, вполне возможно, выяснится, что и сионисткая, и бандеровская идеи проявят свою фундаментальную нежизнеспособность.