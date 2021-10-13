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Депутат Рады Волошин заявил, что на Западе президента Зеленского стали считать проблемой

Депутат Рады Волошин заявил, что на Западе президента Зеленского стали считать проблемой

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему "проблемой" для Запада, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин.

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