Осталось победить айсберги, метановые ловушки да нехватку ледоколов, и нефть хлынет потоком Андрей Захарченко Фото: Денис Кожевников/ТАСС Материал комментируют: Олег Петров Экспорт российской нефти по Северному морскому пути (СМП) в текущем навигационном сезоне уже превысил весь результат прошлого года почти на 50% - на данный момент перевезено уже 20 млн баррелей против 13 млн за навигацию 2025 года.
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