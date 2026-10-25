Осталось победить айсберги, метановые ловушки да нехватку ледоколов, и нефть хлынет потоком Андрей Захарченко Фото: Денис Кожевников/ТАСС Материал комментируют: Олег Петров Экспорт российской нефти по Северному морскому пути (СМП) в текущем навигационном сезоне уже превысил весь результат прошлого года почти на 50% - на данный момент перевезено уже 20 млн баррелей против 13 млн за навигацию 2025 года.