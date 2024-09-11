Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    У кого то ещё есть вопросы, с кем мы ведём взаимовыгодное сотрудничество и кому мы оставляем свои стратегические мате...Моделирование яде...
  • Владимир Нелюбин
    Ой..никак проснулись?....или твари перестали чинушам "пошлину" платить?..Это бардак давно надо прекратить..а не сопел...Лидер РДК* был ли...
  • Сергей Волк
    Прекрасная новость,но может не стоит ждать удара по Москве а бить врага всегда и на опережениеРусский ответ за ...

Завершено расследование по делу чиновников самарского Госстройнадзора

Завершено расследование по делу чиновников самарского Госстройнадзора

Осталось предъявить обвинение. Потом — суд.В Самаре завершено расследование уголовного дела против Владимира Захарина — бывшего главы самарского Госстройнадзора, и его подчинённых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх