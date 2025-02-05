Трамп сообщил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной

США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по завершению конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии