По мнению бывшего морского пехотинца ВС Соединенных Штатов Америки Брайана Берлетика, глава киевского режима Владимир Зеленский хочет оправдать масштабную мобилизацию украинских граждан в ВСУ необходимостью операции против Крыма.
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