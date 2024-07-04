Офицер находится под санкциями западных стран. В начале спецоперации он участвовал в боях под Киевом.
ФСБ задержала комбрига ВДВ Городилова по подозрению в мошенничестве
Комментарии
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Виктор Галкин
Имени Мартынова? Нормально так)
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора возродить штрафбаты, пусть такие офицеры [а у нас их много уже набралось] на деле в штурмовых подразделения докажут свою преданность Родине. А их семьи в заложниках пока посидят, ну что бы им дурное в голову не пришло, типа перейти на сторону врага.
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15 час.
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