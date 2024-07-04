ФСБ задержала комбрига ВДВ Городилова по подозрению в мошенничестве

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пора возродить штрафбаты, пусть такие офицеры [а у нас их много уже набралось] на деле в штурмовых подразделения докажут свою преданность Родине. А их семьи в заложниках пока посидят, ну что бы им дурное в голову не пришло, типа перейти на сторону врага.