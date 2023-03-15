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Егоров о Холанде: «Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире. Парень проводит великий сезон»

Дмитрий Егоров оценил игру Эрлинга Холанда в матче с «Лейпцигом» (7:0). Форвард «Манчестер Сити» оформил пента-трик в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

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