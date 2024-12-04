В Москве пройдет международный форум гражданского участия

С 5 по 7 декабря в Москве состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, на котором соберутся лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы, наставники, организаторы волонтерского движения и участники СВО.
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