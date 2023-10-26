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Если перевести ООН из США в Монголию, ее работа станет эффективнее

Если перевести ООН из США в Монголию, ее работа станет эффективнее

Почему ООН может прекратить существование. Сегодня главная международная организация отметит, возможно, последнюю годовщину концертом в защиту природы Михаил Зубов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Климов Сегодня — день Организации Объединенных Наций.

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