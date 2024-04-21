Почему на праздник Вадима Ключника 22 апреля старались не пролить ни одной капли родниковой воды Ксения Кирпик В день Вадима Ключника, который приходится на 22 апреля, принято посещать родники, чтобы набрать свежей воды и умыться ею.
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