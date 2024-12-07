Матч 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» перенесён из-за урагана

Пресс-служба «Эвертона» сообщила о переносе матча с «Ливерпулем» из-за урагана. «Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении «Эвертона» в социальных сетях.
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