Оркестр чрезвычайного ведомства выступил перед пациентами военного госпиталя

Музыканты Показательного оркестра МЧС России посетили военный госпиталь им. А.А. Вишневского. Они выступили перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию, а также медицинским персоналом учреждения.
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