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Закон, порядок, государство

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Оркестр чрезвычайного ведомства выступил перед пациентами военного госпиталя

Оркестр чрезвычайного ведомства выступил перед пациентами военного госпиталя

Музыканты Показательного оркестра МЧС России посетили военный госпиталь им. А.А. Вишневского. Они выступили перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию, а также медицинским персоналом учреждения.

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