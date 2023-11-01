В Югре сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, замерзающему на трассе

В ночное время суток госавтоинспекторы ОМВД России по Октябрьскому району старший лейтенант полиции Леонид Сковбель и капитан полиции Яна Шаталова, находясь на маршруте патрулирования, на 202-м км автодороги «Югра», обнаружили стоящий на обочине автомобиль «ГАЗель».