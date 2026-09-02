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ДумаТВ

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FIS допустит россиян только в индивидуальных соревнованиях

FIS допустит россиян только в индивидуальных соревнованиях

FIS допустила российских лыжников к соревнованиям в сезоне-2026/27 — только в нейтральном статусе, в личных дисциплинах и без национальной символики.

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Алексей Загребаев

значит выходить из этого fis и не платить взносы в те федерации где ущемляются права россиян ... а мнения наших дармоедов спорт.функционеров не брать в расчет тк эти уроды только о своем благополучии и халяве думают..........