Летающая тарелка Никола Тесла и инопланетные технологии

Никола Тесла является одним из самых инновационных и загадочных людей, которые когда-либо жили. Если бы Тесла не изобрел и исследовал все, что он делал в свое время, то наши технологии сегодня были бы значительно слабее.
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