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Сервис "Пакет": 22% россиян считают устаревшим советом иметь финансовую подушку

Сервис "Пакет": 22% россиян считают устаревшим советом иметь финансовую подушку

Всегда иметь запас денег на непредвиденные расходы считают устаревшей рекомендацией 22% россиян. Еще 19% не согласны с советом не увеличивать траты после роста дохода, а 15% — с необходимостью ставить будущие потребности выше сегодняшних.

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