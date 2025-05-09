Белоусов подписал указ о салюте в День Победы в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы в Москве. Огневое шоу покажут в городах-героях, а также в населенных пунктах, где дислоцированы штабы округов, сообщила пресс-служба Минобороны.
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