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Белоусов подписал указ о салюте в День Победы в Москве

Белоусов подписал указ о салюте в День Победы в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы в Москве. Огневое шоу покажут в городах-героях, а также в населенных пунктах, где дислоцированы штабы округов, сообщила пресс-служба Минобороны.

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