Многомиллионная топливная афера раскрыта в Приморье

Все трое — сотрудники фирмы, которая занималась поставками топлива в разные учреждения. Глава компании, учредитель и директор организовали продажу некачественного топлива в детское медучреждение, санаторий и другую государственную организацию.
Все трое — сотрудники фирмы, которая занималась поставками топлива в разные учреждения. Глава компании, учредитель и директор организовали продажу некачественного топлива в детское медучреждение, санаторий и другую государственную организацию.
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