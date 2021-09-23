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Многомиллионная топливная афера раскрыта в Приморье

Многомиллионная топливная афера раскрыта в Приморье

Все трое — сотрудники фирмы, которая занималась поставками топлива в разные учреждения. Глава компании, учредитель и директор организовали продажу некачественного топлива в детское медучреждение, санаторий и другую государственную организацию.

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