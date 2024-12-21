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Вратарь «Вашингтона»: «Команде помогает даже просто смотреть, как Овечкин тренируется»

Вратарь «Вашингтона»: «Команде помогает даже просто смотреть, как Овечкин тренируется»

Вратарь «Вашингтона» Чарли Лингдгрен после победы над «Каролиной» (3:1) рассказал «Просто смотреть, как он немного возвращается в игру, снова начинает совершать броски, это очень помогает нашей группе.

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