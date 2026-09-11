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Царьград

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Петербург ждут дожди и +15: прогноз Яндекс Погоды на выходные

Петербург ждут дожди и +15: прогноз Яндекс Погоды на выходные

Специалисты сервиса «Яндекс Погода» представили прогноз для Санкт-Петербурга на предстоящие выходные.

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