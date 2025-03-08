Российский боксер защитил чемпионский титул WBA, дважды побывав в нокдауне

В Москве на турнире по профессиональному боксу «Ночь чемпионов IBA» Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, побывав в двух нокдаунах, сумел защитить титул временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою против аргентинца Нери Ромеро.