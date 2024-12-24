Юные самбисты из Бабушкинского показали своё мастерство на фестивале в МГСУ

Команда самбистов Московского суворовского военного училища отлично выступила в детском спортивном фестивале POWER WEEKEND, который проходил в спортивном комплексе Московского государственного строительного университета.
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