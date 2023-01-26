В рязанской БСМП заработало новое подразделение — ревматология

В Больнице скорой медицинской помощи в Рязани открылось новое отделение — ревматология. Подразделение является специализированным центром медпомощи при аутоиммунных воспалительных заболеваниях суставов, соединительной ткани, сосудов и костей.
В Больнице скорой медицинской помощи в Рязани открылось новое отделение — ревматология. Подразделение является специализированным центром медпомощи при аутоиммунных воспалительных заболеваниях суставов, соединительной ткани, сосудов и костей.
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