Цивилев: экс-глава Кемеровской области Тулеев умер на 80-м году жизни

В возрасте 79 лет умер российский политик, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Свою карьеру чиновник начинал как железнодорожник, а в политику, по его собственным словам, его "заставили идти".
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