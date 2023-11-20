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Цивилев: экс-глава Кемеровской области Тулеев умер на 80-м году жизни

Цивилев: экс-глава Кемеровской области Тулеев умер на 80-м году жизни

В возрасте 79 лет умер российский политик, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Свою карьеру чиновник начинал как железнодорожник, а в политику, по его собственным словам, его "заставили идти".

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