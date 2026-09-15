Повторное нарушение ПДД может закончиться потерей машины

Автомобиль могут конфисковать за повторную пьяную езду или управление машиной после лишения прав. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на автоэксперта Юрия Свешникова.
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