Разведчики "Юга" находят слабые места ВСУ: операция в Северске продолжается

Разведывательные подразделения "Юга" используют слабости обороны ВСУ на северском участке фронта. Командир поделился, как они проникают за линии противника в Донбассе, нанося удары по живой силе и укрепленным позициям.
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