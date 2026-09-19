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Когда спецэффекты еще не вытеснили сюжет: 14 фантастических картин нулевых с уникальными идеями

Когда спецэффекты еще не вытеснили сюжет: 14 фантастических картин нулевых с уникальными идеями

В нулевые годы кинофантастика переживала редкий и счастливый момент баланса. Компьютерная графика уже позволяла воплощать на экране практически любые замыслы, но цифра еще не подменила собой сценарии, авторский почерк и рискованные концепты.

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