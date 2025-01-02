Французский генерал упал с донецкой скалы: Офицеров НАТО косит "эпидемия несчастных случаев"

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а подобные твари- через петушиный угол!!!
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7 час.
Tania Еременко
А ведь достаточно было бы бросить несколько ракеток на пиндосию, несколько - на мелкобританию, несколько - на фрицию и лягушатию. И... войны бы не было давным-давно
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5 час.
ВГ
Виктор Гутман
Убивать, НЕ ЖАЛЕЯ!
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44 мин.

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