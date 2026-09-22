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Регионы России

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Компания «Биотерра» внедрила российскую AI-driven low-code платформу BPMSoft

Компания «Биотерра» внедрила российскую AI-driven low-code платформу BPMSoft

Белорусская компания «Биотерра», производитель и дистрибьютор продуктов для здоровья, БАДов и косметики, внедрила российскую AI-driven low-code платформу BPMSoft, входящую в IT-портфель холдинга Lansoft.

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