Живущая под Рязанью экс-министр Австрии Карин Кнайсль оценила использование ВСУ немецкой техники в атаках на Курск

В интервью YouTube-канале Flavio von Witzleben бывшая глава МИД Австрии отметила, что многим в Европе, и в первую очередь в Германии, сложно понять русских - в первую очередь потому, что там нет такого знания об истории Второй мировой войны, она не является частью истории семей, как в России.