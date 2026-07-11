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Захарова сравнила Зеленского с клещом, который не может напиться крови

Захарова сравнила Зеленского с клещом, который не может напиться крови

t.me/МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 июля прокомментировала заявление главы киевского режима о том, что украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из шести российских ракет "Искандер", выпущенных по целям в Киеве.

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