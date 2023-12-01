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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Чжоу Юэлуном, Селби против Трампа, другие партии

1 декабря пройдут партии 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру. Чемпионат Великобритании по снукеру Йорк, Англия 1/4 финала 1 декабря Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – Чжан Аньда (Китай) – 16.

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