Бульвар в Кронштадте назвали в честь Галины Вишневской

Пешеходной зоне на улице Карла Маркса в Кронштадте дали официальное наименование. Территория, расположенная между Макаровской и Советской улицами, теперь носит имя народной артистки СССР Галины Вишневской.
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